Смотрите в программе Вести-Владимир: Авдеев в Вязниках Долгожданная реконструкция Фатьяновского...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Авдеев в ВязникахДолгожданная реконструкция Фатьяновского парка и поддержка фермерских хозяйств. Глава региона Александр Авдеев побывал в Вязниковском районеНабережная в СудогдеВ Судогде может появиться набережная. Проект претендует на федеральный грант- какие объекты планируется построить?Сотрудники АФ!СИНИ четвероногие ищейки. Лучшие собаки УФСИН показали свое мастерство на всероссийских соревнованиях кинолого