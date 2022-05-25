Смотрите в программе Вести-Владимир:
Авдеев в Вязниках
Долгожданная реконструкция Фатьяновского...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Авдеев в Вязниках
Долгожданная реконструкция Фатьяновского парка и поддержка фермерских хозяйств. Глава региона Александр Авдеев побывал в Вязниковском районе
Набережная в Судогде
В Судогде может появиться набережная. Проект претендует на федеральный грант- какие объекты планируется построить?
Сотрудники АФ!СИН
И четвероногие ищейки. Лучшие собаки УФСИН показали свое мастерство на всероссийских соревнованиях кинолого