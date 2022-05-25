Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра: - Бой за урожай Посевная на фоне европейских...

Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:- Бой за урожайПосевная на фоне европейских санкций. С какими трудностями владимирские аграрии столкнулись в этом году?- Не изумрудный городЧем кронирование отличается от обезглавливания? И почему в Центральном парке Владимира зелень теперь в дефиците?- В путь с книгойЛитературный тур на троллейбусе. Как во Владимире отметили день славянской письменности и культуры?