Во Владимире задержали 25-летнего парня, обманувшего 97-летнюю пенсионерку на 14 тысяч рублей. За эту сумму мастер ремонта техники, якобы, удалил вирусы с кнопочного телефона бабушки,

Во Владимире задержали 25-летнего парня, обманувшего 97-летнюю пенсионерку на 14 тысяч рублей. За эту сумму мастер ремонта техники, якобы, удалил вирусы с кнопочного телефона бабушки, рассказали в полиции. В конце апреля в полицию обратились родственники бабушки, заявившие, что у нее фактически похитили 14 тысяч рублей. Пожилая женщина рассказала, что нашла в почтовом ящике листовку с