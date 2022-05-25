В планах - наладить переработку и найти рынки сбыта продукции.

Владимирская область приступает к эксперименту по выращиванию технической конопли. Инициативу проявила компания «ВладТехАгро». Об этом врио губернатора Александр Авдеев рассказал в соцсетях.«Культура - является отличной альтернативой хлопку и льну, востребована в целом ряде отраслей. Нацеливаемся на импортозамещение», - подчеркнул глава региона.Освоение нового вида аграрного производства позволит задействовать пустующие сельхозугодия. Фермеры займутся коноплеводством в Вязниковском районе в селе Сергиевы Горки.Из технической конопли изготавливают верёвки, канаты, паруса, судовые снасти, одежду, обувь, масло, востребованное в косметических целях, продукты для в автомобиле-, авиа- и судостроения.Инвестор выкупил уже более 1,6 тысячи гектаров заброшенных земель. К посевной удалось подготовить 600 гектаров.«Всего в 2022 году планируется посеять 500 га в ООО ВладТехАгро и 100 га в СПК Родина. В выращивание культуры планируется вложить 800 млн рублей», - директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.В планах - наладить переработку и найти рынки сбыта продукции.