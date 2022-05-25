Владимирские коммунисты сегодня отправили гуманитарный груз на Донбасс. Как сообщили в...

Владимирские коммунисты сегодня отправили гуманитарный груз на Донбасс.Как сообщили в региональном отделении КПРФ, благотворительная миссия приурочена ко Дню защиты детей, поэтому наряду с продуктами питания, в коробках сладости и владимирские лимонады. Всего собрали три тонны гуманитарки. Сегодня груз доставят в Подмосковье, в Совхоз имени Ленина, а уже оттуда 30 мая в составе всероссийского гумконвоя он отправится в ДНР и ЛНР.