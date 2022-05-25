Замгубернатора Герман Елянюшкин встретился с обманутыми дольщиками.

Замгубернатора Герман Елянюшкин встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Дуброва парк-2». На присутствовали представители департамента архитектуры и строительства, прокуратуры, мэрии Владимира, а также руководитель компании-застройщика ООО «ИнтерстройВладимир» Игорь Другов.На 25 мая строительство объекта приостановлено. В отношении директора фирмы заведено уголовное дело. Урегулировать вопрос с собственниками квартир предполагалается через механизмы Фонда развития территорий. Владельцы жилья выступили против такой схемы и записали к главе региона.Однако ничего нового на заседании с участием всех заинтересованных сторон не прозвучало. Фонд защиты территорий продолжает попытки обанкротить «ИнтерстройВладимир». Другов, в свою очередь, говорит, что готов достроить дом, если ему выделят участок земли для возведения дополнительных секций. Продажа новых квадратных метров, якобы, позволит решить вопрос с достройкой многоэтажки.«Однако, законных оснований ни по одному варианту, предложенному застройщиком на совещании, нет», - подчеркнули в Белом доме.В пресс-службе губернатора уточнили, что есть два выхода: достройка ЖК силами Фонда (готовность объекта должна составлять 80%) или выплата компенсаций. К слову, официальных данных о проценте готовности жилого комплекса не представлено.Сейчас, стоя на развилке, перед выбором одного из путей, власти настаивают на признании застройщика несостоятельным. Апелляционная жалоба Фонда будет рассмотрена 28 июня. Лишь после заседания суда в запутанной истории, в которой страдают рядовые владимирцы, возможно, что-то прояснится.