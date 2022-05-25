Владимирский академический театр драмы – многократный участник Международного театрального...

Владимирский академический театр драмы – многократный участник Международного театрального фестиваля "Поговорим о любви..." в Новошахтинске.В этом году он представил зрителям два спектакля – "Скрипка Ротшильда" по рассказу Антона Чехова, постановка режиссера Владимира Кузнецова и "Желанная" по пьесе Андрея Кулагина, постановка Юрия Круценко.По итогам фестиваля Владимирский академический театр драмы получил целых три награды:- Гран-при фестиваля "Поговорим о любви..." – спектакль "Скрипка Ротшильда";- Лучшая режиссура – Владимир Кузнецов, спектакль "Скрипка Ротшильда";- Лучшая мужская роль – народный артист РФ Николай Горохов, спектакль "Скрипка Ротшильда".А также специальным дипломом в номинации "Перспективный творческий альянс" был награжден спектакль "Желанная".Фото: Администрация Владимирской области (Telegram)