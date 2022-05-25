Окончательное решение о размере индексации примет президент.

Власти согласовали индексацию социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и страховые пенсии должны вырасти на 10%, рассказали Ведомостям два близких к правительству источника, информацию также подтвердил собеседник, участвовавший в обсуждении. Впрочем, окончательное решение примет президент, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации были разные мнения, уточнил один из источников Ведомостей.Дискуссия об увеличении размера социальных выплат ведется более двух месяцев. 16 марта президент провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов с руководителями субъектов и членами правительства. По его итогам кабинету министров было поручено представить предложения о дополнительном увеличении размеров пенсий, в том числе военным пенсионерам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также МРОТ и прожиточного минимума. В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат <...>. Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства, – пообещал тогда президент.МРОТ на 2022 г. установлен на уровне 13 890 руб., величина ПМ составляет 12 654 руб. в целом по России. В январе министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценивал средний размер пенсии после индексации в этом году в 18 984 руб. 19 мая помощник президента по экономике Максим Орешкин сообщил, что президент примет решение по индексации социальных выплат на заседании Государственного совета по социальной политике. Оно запланировано на 25 мая.Представители аппарата правительства, Минтруда, Минфина и Минэкономразвития не ответили на запросы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Ведомостей, правда ли, что Путин на заседании президиума Госсовета объявит об индексации МРОТ на 10%, ответил: Наберемся терпения.Одна из главных причин решения о внеплановой индексации социальной поддержки – разгон инфляции на фоне антироссийских санкций и возникших в этой связи логистических ограничений. Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения, – пояснял ранее Орешкин в интервью телеканалу Россия-1 планы властей.По последним данным Росстата, за неделю c 7 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,05% после 0,12% неделей ранее. На пике, с 26 февраля по 4 марта, индекс потребительских цен в недельном выражении достигал 2,22%, затем он постепенно замедлялся, а с 26 марта по 1 апреля темпы роста впервые с начала введения санкций опустились ниже 1%. В годовом выражении инфляция на 13 мая составила 17,69%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, представленному на прошлой неделе, инфляция в 2022 г. ожидается на уровне 17,5%.МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размера больничных, пособий по безработице, беременности и родам. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может платить зарплату ниже МРОТа. Хотя МРОТ в субъектах Федерации и не может быть ниже этой общей по стране величины, в зависимости от региона уровень минимальной заработной платы (МЗП; наименьшая величина оплаты труда, допустимая в субъекте) может отличаться. С 1 января 2022 г. МРОТ составляет 13 890 руб., а минимальная зарплата в Москве – 21 371 руб., в Санкт-Петербурге – 21 500 руб., в Республике Алтай – 13 890 руб.ПМ – общий показатель, на основе которого рассчитываются социальные пособия (в том числе пособия на детей) и пенсии. При этом показатель устанавливается отдельно для разных групп населения – пенсионеров, детей и трудоспособных граждан, он также разнится в зависимости от региона. Например, ПМ пенсионера в целом по стране в 2022 г. установлен на уровне 10 882 руб., в Москве – 14 009 руб., в Петербурге – 11 318 руб., в Тульской области – 10 665 руб.Пик разгона потребительских цен совпал с обвалом курса рубля – национальная валюта начала стремительно дешеветь в конце февраля после начала специальной военной операции на Украине. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта – тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи. После этого на фоне мер по стабилизации финансового рынка, прежде всего фактического запрета на вывод капитала из России, рубль начал устойчиво укрепляться. К концу марта доллар стоил уже 83,6 руб., евро – 92,9 руб., к концу апреля основные иностранные валюты подешевели до 70,3 и 73,6 руб. соответственно. К моменту закрытия торгов 24 мая доллар и евро на Мосбирже торговались по 56,8 и 58,6 руб.Орешкин оценивал инфляцию по итогам года более оптимистично по сравнению с официальным прогнозом Минэка. Помощник президента ожидает, что рост потребительских цен в 2022 г. не превысит 15%. В ближайшие недели Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд, – заявлял он 19 мая.Чтобы определиться с индексацией, властям нужно было дождаться стабилизации ситуации в экономике, отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.В конце февраля инфляция резко выросла, рынок начало лихорадить – цены взлетали, затем падали, напомнил он. Как только появилась возможность более точно спрогнозировать инфляцию, власти подсчитали индексацию, резюмировал депутат.Индексация МРОТ на 10% в целом соответствует задаче компенсировать негативные последствия санкций, полагает заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. При этом к концу года ситуация может значительно измениться, что может потребовать дополнительной индексации, уточнила она. Индексация МРОТ и ПМ на 10% должна привести к росту всей линейки зарплат, но не обязательно именно на эту величину, продолжила эксперт. В среднем влияние на номинальные зарплаты, по ее мнению, составит около 2%.Дополнительная индексация пенсий и зарплат бюджетников, если она составит 10%, обойдется федеральному бюджету примерно в 0,3 п. п. ВВП 2022 г., подсчитал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Из них около 55% при заданных предпосылках пришлось бы на увеличение зарплат бюджетников и около 45% – на увеличение пенсионных выплат. Если индексация коснется только пенсий, то стоимость оценочно составит около 0,15 п. п. ВВП 2022 г., уточнил Куликов.Минэк ожидает ВВП в 2022 г. в размере 140 трлн руб. в номинальном выражении, следует из опубликованного на прошлой неделе макропрогноза. Орешкин в середине апреля сообщал, что ресурсов для повышения социальных расходов достаточно. Недавно Министерство финансов опубликовало данные за I квартал, у нас рекордный профицит бюджета. Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы – они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться, – заявлял помощник президента. По более поздним данным Минфина, федеральный бюджет в январе – апреле, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом 1,041 трлн руб. В апреле, впрочем, был зафиксирован дефицит в размере 262 млрд руб.При этом любые индексации – это ступенчатый процесс, а инфляция действует на покупательную способность непрерывно, продолжил Куликов. Ответ на вопрос, компенсирует ли повышение ставок пенсий и зарплат рост цен, сильно зависит от выбранного периода, уверен экономист. По сумме индексаций за год теоретически можно получить околонулевое изменение покупательной способности соцвыплат и зарплат бюджетников, если включать в расчет повышение на 8,6%, произведенное в начале года, но средняя зарплата по всей экономике в реальном выражении, вероятнее всего, упадет на 5–6% по сравнению с предыдущим годом, резюмировал Куликов. По оценке Минэка, в 2022 г. реальные располагаемые доходы (за вычетом инфляции и обязательных платежей) сократятся на 6,8%, реальная заработная плата работников организаций – на 3,8%. В номинальном выражении уровень среднемесячных зарплат в этом году повысится на 12% до 63 400 руб.