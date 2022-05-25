Во Фрунзенский районный суд г. Владимира поступило на рассмотрение уголовное дело по факту...

Во Фрунзенский районный суд г. Владимира поступило на рассмотрение уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы, совершенного с применением электротока группой лиц по предварительному сговору.Как следует из материалов дела, в ночь с 28 на 29 июня 2021 года двое браконьеров ловили рыбу на реке Клязьма с применением запрещенного орудия лова - электротока, способного привести к массовому истреблению водных биологических ресурсов. Их обнаружил инспектор Отдела государственного контроля надзора и охраны ВБР по Владимирской области, а после выхода на берег рыбаки были задержаны.Ущерб от действий браконьеров оценивается на общую сумму 52 505 руб., сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда г. Владимира.