Владимирские полицейские задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении 97-летней...

Владимирские полицейские задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении 97-летней жительницы областного центра.В конце апреля текущего года в дежурную часть Отдела полиции №3 по городу Владимиру обратились родственники 97-летней местной жительницы, которые сообщили, что неизвестный обманул их бабушку и похитил у нее денежные средства.Сама потерпевшая пояснила полицейским, что обнаружила в почтовом ящике листовку с предложением оказания услуг по ремонту телефонов и компьютерной техники. Поскольку экран «кнопочного» мобильного телефона пенсионерки потерял яркость, она обратилась по указанному номеру и договорилась о визите мастера. Осмотрев телефон, молодой человек сообщил, что для полноценной работы необходимо удалить с гаджета более шестидесяти вредоносных программ, обозначив, что каждый «вирус» обойдется в 250 рублей.Поверив словам мастера, пожилая женщина отдала неизвестному в общей сложности 14 000 рублей.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 25-летний местный житель. Молодой человек был задержан на территории областного центра.Задержанный пояснил полицейским, что действительно осуществляет ремонт электроники. Фигурант признался, что увидев женщину в возрасте, решил заработать, сообщив пенсионерке о несуществующих на самом деле вредоносных программах.В настоящее время в отношении 25-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Часть похищенных денежных средств изъята. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: moneyman.ru