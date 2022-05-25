Вода в розлив приобретает все большую популярность не только в России, но и в мире. Так и у...

Вода в розлив приобретает все большую популярность не только в России, но и в мире. Так и у владимирцев есть возможность приобрести качественную и безопасную воду в автоматах компании «Природный источник».Вода в розлив - это вода из артезианской скважины, с глубины 75 метров. Прежде чем отправиться к потребителю, она проходит через уникальную систему водоподготовки на судогодском предприятии и доставляется к автоматам специальным транспортом.Николай Латышев, коммерческий директор ГК "Природный источник":- Делаем водоподготовку на заводе, на профессиональном заводе, который делает воду бутилированную. Вода наша соответствует всем требованиям, нормам бутилированных вод.В автоматах компании «Природный источник» только природная артезианская вода, насыщенная полезными для организма микроэлементами. Ее качество соответствует ГОСТу на питьевую воду в розлив и Техническому регламенту о безопасности питьевой воды.Артём Старостин, директор "Ассоциации производителей питьевой воды в розлив":- Ассоциация разрабатывает нормы совместно с государством для того, чтобы вода из автоматов была самого высокого качества и соответствовала бутилированной воде.Для сравнения: пятилитровая бутыль воды в сетевом магазине стоит не меньше 60-ти рублей. То есть 12 рублей за литр. В цену входят упаковка, этикетка пробка, хранение на складе, логистика и другие расходы компаний. Литр воды из автомата «Природного источника» стоит 5 рублей. Это расходы на добычу воды, проведение анализов, дезинфекцию оборудования, круглосуточный мониторинг и транспортные расходы. Поэтому вода в автоматах не может стоить меньше 5 рублей.Николай Латышев, коммерческий директор ГК "Природный источник":- В городе Владимире у нас насчитывается порядка 73 таких точек. "Родничков у дома", как жители это называют. То есть люди приходят сюда со своей канистрой, наливают воду.Если цена на водомате ниже 5 рублей, скорее всего, это доочищенная вода из водопровода. Высока вероятность, что предприниматель пренебрегает правилами дезинфекции оборудования, производственного и лабораторного контроля. То есть страдает безопасность и качество такой питьевой воды.«Природный источник» - артезианская вода, высокое качество которой оценили профессиональные эксперты отрасли, присудив ей высшую награду в конкурсе «Вода года 2021».Максим Калашников, Александр Голубев. «Вести-Владимир»