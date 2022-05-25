Вода в розлив приобретает все большую популярность не только в России, но и в мире. Так и у...
Вода в розлив приобретает все большую популярность не только в России, но и в мире. Так и у владимирцев есть возможность приобрести качественную и безопасную воду в автоматах компании «Природный источник».
Вода в розлив - это вода из артезианской скважины, с глубины 75 метров. Прежде чем отправиться к потребителю, она проходит через уникальную систему водоподготовки на судогодском предприятии и доставляется к автоматам специальным транспортом.
Николай Латышев, коммерческий директор ГК "Природный источник":
- Делаем водоподготовку на заводе, на профессиональном заводе, который делает воду бутилированную. Вода наша соответствует всем требованиям, нормам бутилированных вод.
В автоматах компании «Природный источник» только природная артезианская вода, насыщенная полезными для организма микроэлементами. Ее качество соответствует ГОСТу на питьевую воду в розлив и Техническому регламенту о безопасности питьевой воды.
Артём Старостин, директор "Ассоциации производителей питьевой воды в розлив":
- Ассоциация разрабатывает нормы совместно с государством для того, чтобы вода из автоматов была самого высокого качества и соответствовала бутилированной воде.
Для сравнения: пятилитровая бутыль воды в сетевом магазине стоит не меньше 60-ти рублей. То есть 12 рублей за литр. В цену входят упаковка, этикетка пробка, хранение на складе, логистика и другие расходы компаний. Литр воды из автомата «Природного источника» стоит 5 рублей. Это расходы на добычу воды, проведение анализов, дезинфекцию оборудования, круглосуточный мониторинг и транспортные расходы. Поэтому вода в автоматах не может стоить меньше 5 рублей.
Николай Латышев, коммерческий директор ГК "Природный источник":
- В городе Владимире у нас насчитывается порядка 73 таких точек. "Родничков у дома", как жители это называют. То есть люди приходят сюда со своей канистрой, наливают воду.
Если цена на водомате ниже 5 рублей, скорее всего, это доочищенная вода из водопровода. Высока вероятность, что предприниматель пренебрегает правилами дезинфекции оборудования, производственного и лабораторного контроля. То есть страдает безопасность и качество такой питьевой воды.
«Природный источник» - артезианская вода, высокое качество которой оценили профессиональные эксперты отрасли, присудив ей высшую награду в конкурсе «Вода года 2021».
Максим Калашников, Александр Голубев. «Вести-Владимир»