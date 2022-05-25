По состоянию на 25 мая в медорганизациях региона действуют 78 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 25 мая в медорганизациях региона действуют 78 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,5 процента из них занято (62), свободно 16 коек. 8 человек госпитализировано за сутки.147338 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 157 человек.Напомним, что 25 мая в регионе заболели 47 человек.За период наблюдения в области отмечен 3461 летальный случай, в том числе за последние сутки от коронавируса скончался еще один человек.