СледКом завершил расследование уголовного дела 51-летнего жителя Юрьев-Польского, который на протяжении 14 лет сексуально развращал и с особой жестокостью насиловал свою падчерицу. Девочке

СледКом завершил расследование уголовного дела 51-летнего жителя Юрьев-Польского, который на протяжении 14 лет сексуально развращал и с особой жестокостью насиловал свою падчерицу. Девочке было три года, когда она впервые стала жертвой изнасилования, сообщили 24 мая в пресс-службе регионального СК. Следователи установили, что мужчина всячески сексуально развращал девочку с 2005 по 2019 годы. После того, как