На официальном сайте администрации Владимирской области появилось сообщение о том, что по решению...

На официальном сайте администрации Владимирской области появилось сообщение о том, что по решению главы региона Александра Авдеева совсем скоро в нашем регионе появится Всероссийский центр народных промыслов.Он будет создан на базе Суздальских торговых рядов в преддверии 1000-летия города. Известно, что предварительно инициативу уже поддержало Министерство культуры России.Центр народных промыслов будет напоминать музей-ярмарку, в котором разместят всех желающих производителей народных художественных промыслов Владимирского региона на постоянной основе. Параллельно планируется заключать договоры и с крупнейшими российскими производителями изделий НХП.Фото: https://avo.ru/