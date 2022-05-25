За последние сутки во Владимирской области выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 8 человек. Это на 12 меньше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 8 человек. Это на 12 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 539.. В лидерах по приросту Владимир и Ковров – 8 заболевших за сутки. На втором месте расположились