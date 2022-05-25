На территории региона за прошедшие сутки 25 мая лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 25 мая лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
8 - во Владимире
8 — в Ковровском районе
7 - в Муромском районе
7 — в Гусь-Хрустальном районе
3 — в Юрьев-Польском районе
3 — в Меленковском районе
3 — в Александровском районе
3 — в Вязниковском районе
1 — в Кольчугинском районе
1 — в Собинском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Камешковском районе
1 — в Киржачском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151 539 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).