На территории региона за прошедшие сутки 25 мая лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 25 мая лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 - во Владимире8 — в Ковровском районе7 - в Муромском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе3 — в Юрьев-Польском районе3 — в Меленковском районе3 — в Александровском районе3 — в Вязниковском районе1 — в Кольчугинском районе1 — в Собинском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Камешковском районе1 — в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 151 539 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).