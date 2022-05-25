Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев стал кандидатом для участия в...

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев стал кандидатом для участия в предварительном голосовании "Единой России". Кто ещё в числе кандидатов праймериз, расскажет Мария Платанюк.Высший должностной пост региона. Предварительное голосование за кандидатов началось. Старту праймериз своё заседание посвятил Президиум политсовета партии "Единая Россия". Кандидатом избран секретарь регионального отделения Александр Авдеев. Однопартийцев он благодарит за оказанное доверие и поддержку.Александр Авдеев, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", врио губернатора Владимирской области:- Для того, чтобы всё это делать, нужна слаженная структура. Слаженный механизм, большая семья, которую сейчас представляет из себя "Единая Россия". Опираясь на такой актив, уверен, что мы постараемся сделать максимум, чтобы в ближайшее время жизнь становилась лучше.Успешно развивать экономику и социальную сферу области Александру Авдееву позволят управленческий опыт и профессионализм, уверены в Президиуме. Отмечают однопартийцы и успешную реализацию народной программы "Единой России". По словам Евгения Рычкова, за полгода работы руководитель региона объехал все территории. Кандидатуру Александра Авдеева поддержали главы всех округов и районов, а также все промышленные предприятия Мурома и Коврова.Евгений Рычков, глава о. Муром, председатель Совета муниципальных образований Владимирской области:- Посмотрел все проблемы, встретился и с руководителями предприятий, районов, так и с простыми жителями этих территорий. Мы поняли, каким будет стиль работы Александра Александровича. Он будет взвешенным, грамотным, спокойным, наступательным и настойчивым.Участниками губернаторских праймериз также стали вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков и гендиректор группы компаний ВЭМЗ Алексей Русаковский. Их кандидатуры единогласно поддержаны Президиумом. "Единая Россия" - единственная в стране партия, которая проводит внутрипартийное голосование, подчёркивает Владимир Киселёв.Владимир Киселёв, первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Законодательного Собрания области:- Каждый должен встретиться не менее чем с половиной секретарей местных отделений партии и не менее чем с половиной секретарей первичных отделений партии. У нас 21 местное отделение и 951 первичное отделение.На встречах участники праймериз презентуют программы, ответят на вопросы жителей. В середине июня на региональной конференции назовут кандидата, который представит "Единую Россию" на выборах губернатора.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"