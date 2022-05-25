Во Владимирской области продолжается выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный...

Во Владимирской области продолжается выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилья старше 70 и 80 лет.За 5 месяцев текущего года эту компенсацию получили более 20,6 тыс. человек на 16,4 млн рублей.Департамент социальной защиты населения напоминает, что собственникам жилых помещений старше 70 лет, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50 процентов (старше 80 лет – 100 процентов).Сумма компенсации определяется с учётом размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и минимального размера взноса на капремонт (7,5 рубля на 1 м² в месяц).Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчёта субсидий, составляет для:– одиноко проживающего гражданина – 38 м²;– семьи, состоящей из 2-х человек – 22 м² на каждого;– семьи, состоящей из 3-х и более человек – 18 м² на каждого.Компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением о её назначении в государственное казённое учреждение социальной защиты населения по месту жительства.К заявлению прилагаются документы:– удостоверяющие личность;– справка о лицах, совместно с заявителем зарегистрированных по месту жительства;– СНИЛС и документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (могут быть запрошены отделом социальной защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия);– трудовые книжки, подтверждающие, что заявитель и члены семьи не работают;– документы, подтверждающие инвалидность I и (или) II групп членов семьи собственника,– для собственников, имеющих в составе семьи инвалидов I и (или) II групп;– квитанция на оплату взноса на капитальный ремонт за последний месяц;– согласие на обработку персональных данных.Заявление может быть подано лично, по почте (заверенное в установленном порядке), в электронной форме (подписанное электронной подписью в соответствии с действующим законодательством).Обращаем внимание, что лицам, имеющим право одновременно на меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по двум или нескольким основаниям, компенсация расходов на капремонт предоставляется по одному из оснований по выбору заявителя, информирует пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: администрация Владимирской области