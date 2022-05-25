Жительница Камешковского района решила собрать деньги на восстановление старинного родника...

Жительница Камешковского района решила собрать деньги на восстановление старинного родника "Кижановские ключи". Инициативу она разместила на краудфандинговой платформе планета.ру. И надеется получить народное финансирование.Источник находится на особо охраняемой природной территории возле деревни Кижаны. Его состояние плачевное. При этом ежедневно родник посещают около 50-ти человек. Вода, по лабораторным исследованием, содержит много серебра, пишет активистка. Проект реконструкции есть. На строительные работы необходимо 350 тысяч рублей. Пока собрано всего 11. Поддержать инициативу можно на сайте planeta.ru.Ирина Киося, староста Второвского сельского поселения, член Общественного совета Камешковского района:- Сам родник работает вот в таком состоянии. Вода очень хорошая, замечательная. Многие люди приезжают набирать эту хорошую, чудесную водичку - с Камешковского района, с Владимира, местные жители набирают. Вода пользуется очень большим спросом. Ежегодно проводится на территории кижановского ключа фестиваль бардовской песни. Мы надеемся, что с вашей помощью мы сделаем это, у нас получится благоустроить территорию этого ключа.