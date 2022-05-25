Он до смерти забил женщину у себя дома.

В Камешкове накануне Нового года мужчина до смерти забил женщину. Пара распивала спиртное и повздорила. Одна - в гробу, второй - за решёткой.Вечером 28 декабря 2021 года житель Камешкова пригласил к себе свою новую знакомую. Выпивая они повздорили. Словесной перепалкой дело не ограничилось. Хозяин квартиры нанёс «подруге» не менее 12 ударов по голове и не менее 39 ударов по туловищу и конечностям. От полученных травм потерпевшая скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.На агрессора завели уголовное дело. Он признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Подсудимый лишь заверил, что в трезвом виде никогда бы не избил женщину.Однако свидетели и участковый рассказали совершенно другую историю. Будучи пьяным, мужчина неоднократно вел себя агрессивно и привлекался к административной ответственности.В итоге тунеядец получил 10,5 лет тюрьмы. Приговор вступил в законную силу.