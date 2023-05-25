Анастасия Волочкова не раз попадала на камеру с бутылкой на столе, поэтому прославилась в России не только балетом и женихами. А после скандального интервью Алене Жигаловой королева шпагата только усугубила свою алкогольную репутацию.

Анастасия Волочкова не раз попадала на камеру с бутылкой на столе, поэтому прославилась в России не только балетом и женихами. А после скандального интервью Алене Жигаловой королева шпагата только усугубила свою алкогольную репутацию.Если бы в российском шоу-бизнесе всем давали по титулу, то Анастасия Волочкова, как минимум, получила звание "человек-праздник". Пока у одних похороны, у других болезни и разводы, эта светская львица всегда умеет поднять настроение фанатам. Если не шпагатом, так новым женихом, пляжем на Мальдивах или приседом под елкой с целью опорожнения мочевого пузыря.Однако светлую сторону личности Анастасии Волочковой замечают не все. В частности, психиатр Василий Шуров заявил, что дочь не поддерживает контакт с балериной из-за асоциального поведения.Врач критично взглянул на образ жизни балерины и открыто пожурил ее за страсть к выпивке. Его слова звучат так, будто сплошь и рядом ходят идеальные люди, а Анастасия Волочкова человек второго сорта."10 лет мы видим деградацию. Хороших новостей про Волочкову нет. Я понимаю дедушек и бабушек: минимизировали общение ребенка с мамой, которая пытается устроить личную жизнь. А любая пьющая женщина живет в области мифов и объясняет нелюбовь окружающих к ней исключительно завистью", — объявил психиатр в интервью .Напомним, наследница Ариадна на последний звонок. Анастасия Волочкова решила, что дочь видит в ней конкурентку, так как у девочки за плечами ничего нет, кроме громкой фамилии.