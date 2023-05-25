2VtzqvJmLph 1200 семей во Владимирской области получили возможность подключиться к Сети с...

2VtzqvJmLph1200 семей во Владимирской области получили возможность подключиться к Сети с «Ростелекомом».С начала года возможность подключения к Сети на скорости до 200 Мбит/c получили еще более 1 200 семей - д. Новая Печуга, п. Новая Заря, д. Сергеиха Камешковского района, п. Пролетарский Меленковского района, д. Новая Судогодского района, с. Торчино Суздальского района.Таким образом, «Ростелеком» продолжает развивать цифровую инфраструктуру в малых населенных пунктах Владимирской области. Для этого специалисты провайдера построили около пяти километров оптоволокна, смонтировали и настроили коммуникационное оборудование. На сегодня общее число пользователей интернета от «Ростелекома» в 103 деревнях, селах, поселках региона превысило 70 тысяч.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы прилагаем большие усилия, чтобы количество домохозяйств с высокоскоростным интернетом в районах области увеличивалось. В первую очередь прокладываем оптику на тех территориях, с которых поступает наибольшее количеством заявок на подключение. Высокоскоростной доступ в Сеть позволяет жителям сельской местности пользоваться видеонаблюдением, виртуальной телефонией, системами умного дома и другими ресурсоемкими сервисами. Большим спросом пользуется наша мультимедийная платформа Wink».Иван Евсюков, абонент «Ростелекома» из Камешковского района:«Раньше вся семья “сидела” на мобильном интернете, что очень неудобно. Когда в районе появилась связь от “Ростелекома”, сразу оставил заявку на подключение домашнего интернета. Специалисты провайдера приехали уже на следующий день. Настроили всё быстро. Теперь у нас всегда стабильный сигнал и высокая скорость передачи данных. Дочка освоила образовательную платформу “Ростелеком. Лицей” и регулярно смотрит видеоуроки по сложным темам».Подать заявку на подключение услуг «Ростелекома», получить подробную информацию о сервисах можно по единому бесплатному телефону 8 800 100 08 00, на сайте или в офисе продаж и обслуживания компании.Фото: пресс-служба филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях.