Подросток рассказала, что слухам о ее интересном положении поверили даже друзья.

Подросток рассказала, что слухам о ее интересном положении поверили даже друзья.Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, воспитывает двоих дочерей – 11-летнюю Веру и 16-летнюю Лидию. При этом старшая наследница певицы уже успела стать не менее знаменитой, чем звездная мама. Вот только популярностью она обязана не столько своим творческим успехам, сколько бунтарскому поведению.К своим 16 годам Лида успела многое. Она объявила себя небинарной персоной, оказалась исключена из элитной гимназии, перекрасила волосы едва ли не во все цвета радуги и отказалась от своего имени, взяв псевдоним Рэй. Глюкоза полностью принимает дочь, но осознает, что ожидать от нее можно чего угодно. В том числе внезапного сюрприза в виде ранней беременности.Ранее Наталья признавалась, что вовсю о контрацепции и беременности. Исполнительница призвала бунтарку-дочь не делать аборт, если наступит незапланированное зачатие, а рожать. Тогда некоторые предположили, что певица не зря заговорила на щекотливую тему.Вскоре Сеть заполонили слухи о том, что Лидия уже может находиться в положении. В новом интервью девушка прокомментировала многочисленные сплетни. Юная певица считает, что эти разговоры – дело рук ее завистников.Если сама Лидия старается не обращать внимание на разговоры злых языков, то у ее близких это получается не всегда. По словам певицы Ray!, сплетням верят даже ее некоторые друзья. Дочь Глюкозы рассказала, что однажды ее напрямую спросили, действительно ли она ждет ребенка. "Нет, конечно, за кого ты меня принимаешь?", – раскрыла правду о беременности Лида.