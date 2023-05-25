30 мая Дмитрий Наумов, глава города Владимира, ответит на вопросы развития всех сфер областной...

30 мая Дмитрий Наумов, глава города Владимира, ответит на вопросы развития всех сфер областной столицы.Пресс-конференция главы города Владимира Дмитрия Наумова для СМИ пройдет в конференц-зале муниципального «Патриаршего сада» (ул. Козлов вал, 5), сообщила пресс-служба администрации города Владимира.Глава города ответит на вопросы журналистов, касающиеся широкого круга социально-экономического развития областной столицы.Фото: пресс-служба администрации города Владимира.