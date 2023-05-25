Об этом заявил губернатор Александр Авдеев. Вероятно, в этом году дачники не успеют собрать урожай. Садовое товарищество расположено в 450-ти метрах от аэродрома «Семязино». Настало время его

Об этом заявил губернатор Александр Авдеев. Вероятно, в этом году дачники не успеют собрать урожай. Садовое товарищество расположено в 450-ти метрах от аэродрома «Семязино». Настало время его реконструкции. Для этого необходимо освободить место под взлетную полосу. Пришел запрос от западного военного округа, и медлить нельзя, пояснил глава региона. Александр Авдеев, губернатор области Необходимость в модернизации