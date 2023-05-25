На прямой эфир с губернатором дозвонился житель одного из сёл в Суздальском районе. Он напомнил главе региона, что люди уже давно просили встретиться с ними и пояснить ситуацию с расширением

На прямой эфир с губернатором дозвонился житель одного из сёл в Суздальском районе. Он напомнил главе региона, что люди уже давно просили встретиться с ними и пояснить ситуацию с расширением участка федеральной трассы между Владимиром и Суздалем. Жителей беспокоит, что из-за особенностей проекта сложнее и дальше будет добираться от дома до города и обратно. Александр