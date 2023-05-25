Александр Авдеев поставил точку в вопросе существования СНТ «Полет». 24 мая губернатор...

Александр Авдеев поставил точку в вопросе существования СНТ «Полет».24 мая губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел «прямую линию» для жителей региона. Прозвучали вопросы, касающиеся самых разных сфер. И один из «наболевших» оказался от дачников СНТ «Полёт». Напомним, наш специальный корреспондент Дарья Давыдова уже рассказывала об этой истории в своём недавнем репортаже: https://vladtv.ru/society/144002/Во Владимире ликвидируют садовое некоммерческое товарищество "Полёт", расположенное вблизи аэропорта "Семязино". И связано это с планами по реконструкции аэродрома. Для многих данный факт стал неприятной неожиданностью. В итоге дачники попросили отсрочить освобождение земельных участков для того, чтобы они могли собрать урожай.Александр Авдеев во время «прямой линии» ответил, что данные «спорные» участки были «нарезаны» и переданы жителям до 1996 года. И в тот момент предполагалось, что там не будет ни теплиц, ни домов. Но теперь, в связи со спецоперацией, требования безопасности к аэродромам усилились.Сегодня остро встал вопрос реконструкции взлётно-посадочной полосы, что не позволяет «эксплуатировать» садовые участки, на которые (судя по всему) у дачников даже нет прав собственности.Отвечая на вопрос, Александр Авдеев подчеркнул, что с исполнением запроса Западного военного округа по аэропорту в Семязино тянуть нельзя. Как итог: «отсрочек» по освобождению садовых участков для граждан всё же не будет.Фото: ГТРК «Владимир», из репортажа Дарьи Давыдовой