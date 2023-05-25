Речь идет о филиале Приволжского исследовательского медицинского университета, который должен открыться в центре города уже в сентябре. На прямой эфир губернатора дозвонилась

Речь идет о филиале Приволжского исследовательского медицинского университета, который должен открыться в центре города уже в сентябре. На прямой эфир губернатора дозвонилась телезрительница. Ее интересовал вопрос поступления в филиал мединститута – куда и кому подавать документы. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Пока идёт ремонт здания под наш филиал медуниверситета, абитуриентам и их родителям можно обращаться