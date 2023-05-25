Анну Семенович спустили с небес на землю.

Анну Семенович спустили с небес на землю.Певица получила широкую известность, благодаря участию в группе "Блестящие". Будучи солисткой, ее считали одной из самых ярких представительниц коллектива. Потом блондинка ушла в "свободное плавание". Конечно, свою известность Анна Семенович не растеряла, однако некоторые считают, что ее музыкальная карьера подошла к завершению.Такое мнение высказал светский сплетник Антон Суворкин. Говоря о певице в своем новом видео, он отметил, что ее карьера "заглохла" уже очень давно. А доказательства он привел следующие: ее редко обсуждают, а новые песни выходят не часто и не становятся популярными. "Какой вокал? А где ты поешь, Семенович?", – обратился блогер к эск-солистке "Блестящих".Заговорил об этом сплетник после того, как певица разместила видео с распевки, показывая, как делает упражнения для своего голоса. Собственно, они-то и удивили Антона Суворкина. Посмотрев ролик, он заявил, что Анна Семенович занимается ерундой, а все потому что, мол, у нее ментальные проблемы, с которыми сталкиваются многие звезды, теряющие свою популярность и востребованность на фоне завершения карьеры."Произошел ментальный сдвиг. Человек до сих пор искренне верит и думает, что она звезда, что она певица. Ее распевки перед вокальными уроками дадут ей что?", – раскритиковал Анну Семенович и других погасающих звездочек.