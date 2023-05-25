Будут ли власти Владимирской области поощрять жителей за сдачу резиновых покрышек? За год во...

Будут ли власти Владимирской области поощрять жителей за сдачу резиновых покрышек?За год во Владимире утилизировали более восьмисот кубометров отработанных автопокрышек. Но многие жители областного центра до сих пор не знают, где находится пункт приема. О резиновой проблеме - Любовь Клюквина.- Неплохо, нормально. Если покрасить ещё - будет ещё красивей.Не перевелись ещё во владимирских дворах покрышечные сады... Резиновые клумбы - под запретом. Они токсичны и могут пережить любого долгожителя: разлагаются 140 лет. Некоторые жители о таком запрете даже не слышали и проблемой считают другое.Вадим:- Ну дайте нам бетонные, железные. Привезите - поставим, земли насыплем. Все будет хорошо и красиво. Но раз ничего нету, пользуемся тем, что есть.Ирина и Наталья:- Химики. Сами знаем, что все вредно.- В лучах он вообще разлагаются, весь запах здесь.- Сделали бы, действительно, управляющие компании ну ограждения что ли какие-то, чтобы можно было сажать нормально. Женщина у нас на 4-м этаже живет. Она вот тут наводит порядок. Спасибо ей, что хоть она нам тут красоту создает.Шины-украшения во дворах - пожароопасны, считает Артем. Но куда-то покрышки девать надо.Артем:- Просто нас никто не информируют об этом. Жители, не только наши, а вообще, считают, что, если они поставили, это более правильно что ли считается. Вы их покрасили, и они как бы красивенько смотрятся. В том году ЖЭУ наше пришло (управляющая компания), и все, что шины у нас здесь были, утилизировали.Далеко не всем управляющим компаниям есть дело до резинового хлама во дворах. Но от административки безразличие не защитит. Штраф для граждан - до 4-х тысяч рублей, для должностных лиц - от 3-х до 20-ти, для юридических - от 10-ти до 50-ти. Избежать их можно просто - доставить ненужные покрышки в пункт приема на Добросельской 230. Ещё в прошлом году администрация города и Дмитровский завод резинотехнических изделий заключили соглашение, благодаря которому город должен стать чище и безопаснее. За год работы пункта жители сдали около 10-ти тысяч шин для "легковушек" и 2 тысячи - для грузовиков.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды г.Владимира:- Если это сдают предприниматели, то можно позвонить по телефону 8-(495)-118-23-83 и по этому телефону договориться о том, чтобы на те покрышки, что они сдали (их надо сфотографировать), они получили освобождение от платежей за негативное воздействие на окружающую среду.Производственные площади завода - в Московской области. Покрышки там превращают в резиновую крошку.- Полученной в результате переработки крошкой набьют боксерские груши. Из неё изготовят покрытия для крыш, дорог, детских площадок, сделают коврики и даже подошвы для обуви.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды г.Владимира:- Возможно, мы будем уже общаться насчет того, чтобы эти площадки размещать как-то в городе Владимире либо по каким-то сниженным ценам, может быть какие-то подарки от завода для города Владимира.А пока главным подарком для города - остается бережное отношение к нему.Любовь Клюквина, Алексей Ковалев