Бюджетный отдых не всегда оправдывает ожидания, но проживание по демократичной цене в поездке выглядит заманчиво.

Бюджетный отдых не всегда оправдывает ожидания, но проживание по демократичной цене в поездке выглядит заманчиво.Отели набивают цены в зависимости от спроса, поэтому отдых не бьет по карману путешественников в периоды низкой загруженности номеров. Чаще россияне предпочитают уходить в отпуск летом, когда погода благоволит, а дети освобождены от занятий. Так что легкий способ экономить на проживании в путешествии — бронировать места в месяцы с невысоким турпотоком.Эксперт в сфере отечественного туризма Юрий Барзыкин поделился с интересным наблюдением: "С 1 октября цена на средства размещения повсеместно дешевеет на 10-15%, если не горит поездка". Бывает, что погода в период золотой осени ничуть не хуже, чем в летние месяцы, поэтому отправиться в путешествие в сентябре с захватом октября порой только на руку.Аналогичная ситуация наблюдается в конце мая, когда сезонные цены на отели еще не успели взлететь по классическому сценарию. В канун лета на некоторых популярных курортах РФ температура воздуха уже прогревается до комфортного для путешествия уровня.Между тем, как отмечает , эксперт посоветовал приобретать туры для отпуска со стандартным наполнением — проживанием и проездом/перелетом. По его словам, все дополнительные услуги в виде трансферов и экскурсий можно приобрести в процессе путешествия.