Изначально земля была выдана людям на 15 лет

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что дачникам СНТ «Полет» не дадут отсрочку на уход с земельных участков. Этот ответ жители получили во время прямой линии с главой региона.Они просили продлить свое пребывание в СНТ до осени, чтобы собрать урожай. Это невозможно, потому что область попросили усилить охрану аэропорта в сложное для страны время, а также объект необходимо расширить. Изначально земля была выдана людям на 15 лет. Срок уже истек.