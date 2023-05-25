До конца дня во Владимирской области ожидается гроза с градом. По данным ГУ МЧС по Владимирской...

До конца дня во Владимирской области ожидается гроза с градом.По данным ГУ МЧС по Владимирской области до 22 часов 25 мая во Владимире и местами по области ожидается гроза с дождём, местами сильным, град, усиление южного ветра порывы до 17 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, авариями на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, напоминает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.А также падением деревьев, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, подтоплением пониженных участков местности, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждением сельскохозяйственных культур.Фото https://www.pxfuel.com