Недавно родившая дочь российской певицы Славы Александра винит себя за произошедшее.

Недавно родившая дочь российской певицы Славы Александра винит себя за произошедшее.Недавно дочь певицы Славы Александра Морозова родила первенца. Девушка рожала при помощи кесарева сечения, и сразу после появления ребенка у нее началась послеродовая депрессия. Вся семья старалась всячески поддерживать молодую мать, но все было тщетно.Дочь Славы винит себя за то, что родила неестественным способом. Масла в огонь подливают злые языки, которые то и дело пишут ей в комментариях о том, что это якобы ненастоящие роды, и на самом деле она не родила сама. Все это ужасно расстраивает дочь певицы Славы, и ее состояние становится только хуже. Александра то и дело рефлексирует на эту тему. И хоть она пытается занять противоположную позицию в споре, видно, что ее это задевает."Роды и есть роды, не важно какие они... Женщина проделывает огромную работу, вынашивая ребенка… Появление малыша на свет путем хирургического вмешательства — тоже дело не из простых, так как восстановительный период значительно увеличивается", – рассказывала дочь Славы, словно пытаясь сама себе что-то доказать.Впрочем потом дочь Славы призналась, что действительно винит себя за то, что роды прошли с помощью кесарева.