Все проекты расположены внутри ЦКАД.

Все проекты расположены внутри ЦКАД.В Подмосковье, в районах внутри ЦКАД, можно найти квартиры в новостройках дешевле 4 млн рублей, но предложение ожидаемо ограничено и не превышает 4% от всех лотов в продаже. Всего в областных новостройках реализуется 41,9 тыс. лотов в составе 173 новостроек.Жилье до 4 млн рублей представлено в 33 новостройках, четырнадцать из которых удалены от МКАД не более чем на 10 км. Из этих 14 новостроек самый доступный ценник действует в проекте на территории Лыткарино. Здесь квартира-студия в 17 "квадратов" предлагается за 3,1 млн рублей.В бюджете до 3,5 млн рублей есть лоты площадью 19-20 кв. м в ЖК и , кварталах и "Новое Вашутино".Самые просторные квартиры по цене до 4 млн рублей представлены в ЖК "Светлый" (3,52 млн рублей за квартиру 34,5 кв. м) и ЖК "Новоград Монино" (3,37 млн рублей за 33,5 кв. м). Однако оба проекта расположены более чем в 20 км от МКАД.