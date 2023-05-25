Глава Башкирии Радий Хабиров ответил министру обороны Украины Алексею Резникову, который обратился к участвующим в спецоперации башкирам.

Глава Башкирии Радий Хабиров ответил министру обороны Украины Алексею Резникову, который обратился к участвующим в спецоперации башкирам.Руководитель республики отметил, что башкирам вновь приходится бороться с фашизмом, как во времена Великой Отечественной войны. По словам Хабирова, ему искренне жаль украинцев, погибших в результате бойни, на которую их обрек киевский режим.Те, кто захватил власть на Украине, предали идеалы предков и присягнули нацизму, написал политик в своих социальных сетях.Хабиров обратил внимание, что из республики на передовой служат как башкиры, так и представители других национальностей."А все мы вместе – большая многонациональная Россия, россияне", – подчеркнул глава региона.Он посоветовал Резникову послушать башкирскую песню "Шаймуратов-генерал". Обращение продублировано на украинском языке.