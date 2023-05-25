Из Владимирской области в учебку отправились ещё 26 добровольцев. Все они подписали контракт с Минобороны. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, новую группу бойцов 25 мая проводили на ..

Из Владимирской области в учебку отправились ещё 26 добровольцев. Все они подписали контракт с Минобороны.Как сообщили в пресс-службе Белого дома, новую группу бойцов 25 мая проводили на площади у Дома культуры молодёжи во Владимире.Сначала бойцов ждут тренировки в учебных подразделениях, где им помогут приобрести навыки обращения с оружием, познакомят с новыми видами вооружений и тактикой ведения боёв. После учебки их отправят в зону СВО.Из Владимирской области в учебку отправились ещё 26 добровольцев. Все они подписали контракт с Минобороны.Как сообщили в пресс-службе Белого дома, новую группу бойцов 25 мая проводили на площади у Дома культуры молодёжи во Владимире.Сначала бойцов ждут тренировки в учебных подразделениях, где им помогут приобрести навыки обращения с оружием, познакомят с новыми видами вооружений и тактикой ведения боёв. После учебки их отправят в зону СВО.Из Владимирской области в учебку отправились ещё 26 добровольцев. Все они подписали контракт с Минобороны.Как сообщили в пресс-службе Белого дома, новую группу бойцов 25 мая проводили на площади у Дома культуры молодёжи во Владимире.Сначала бойцов ждут тренировки в учебных подразделениях, где им помогут приобрести навыки обращения с оружием, познакомят с новыми видами вооружений и тактикой ведения боёв. После учебки их отправят в зону СВО.