ТЕЛЕПРЕМЬЕРА Арт и Факт На Первом канале – большая премьера. Каждая из ее 4-х новелл посвящена одному из художников – символов русской культуры: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил ..

ТЕЛЕПРЕМЬЕРА"Арт и Факт"На Первом канале – большая премьера. Каждая из ее 4-х новелл посвящена одному из художников – символов русской культуры: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. "Утро в сосновом лесу". "Тройка". "Демон поверженный". "Призраки". За каждым из этих полотен скрывается своя неповторимая история, в которой переплетаются судьбы героев и творца. Как сложилась судьба мальчика Васятки из "Тройки" Перова в реальной жизни? Действительно ли Шишкин никогда не писал медведей? Почему Борисов-Мусатов видел призраков? И правда ли, что именно "Демон поверженный" сыграл роковую роль в судьбе Михаила Врубеля? Смотреть надо это еще и потому, что в фильме играет один из самых талантливых и красивых актеров российского кино – Владимир Кошевой. Им можно любоваться бесконечно!28 мая (23.45), Первый канал.КИНО"Иллюзия побега"Про:взгляд выпускает в прокат захватывающий скандинавский триллер. ФильмКаролине Люнгбюрассказывает мистическую историю молодой пары, которая сбежав от городской суеты, встречает в лесу собственных двойников. Среди создателей фильма – авторы хитов для Netflix, в том числе популярного сериала "Каштановый человечек". Премьера картины состоялась на Роттердамском кинофестивале. Вас ждет идеальный образчик скандинавского триллера и мистическая атмосфера: фантастически красивые, но при этом мрачные и пугающие пейзажи.С 25 мая.СКОРО"Пищеблок-2"Сериал по мотивам романа Алексея Иванова возвращается с новым сезоном уже этим летом. Главным героем вновь станет пионер Валерка Лагунов, а события развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Второй сезон фантастики с элементами детектива снят по оригинальному сценарию Сергея Калужанова("Мажор"), режиссером проекта выступил Эдуард Бордуков ("На острие"). К своим ролям вернутся исполнители главных ролей: Петр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина и другие артисты из первогосезона. Также в проекте появятся новые герои в исполнении Ксении Трейстер, Равшаны Курковой и Риналя Мухаметова.Летом на "Кинопоске".ФЕСТИВАЛЬMANKA FESTIVALИдея для тех, кто ищет интересныеварианты семейного досуга на последние майские выходные — посетить новыйфестиваль от проекта MANKA MAGAZINE. Атмосфера детского смеха, теплого солнца исемейного уюта на площадке стильного дизайн-пространства в центре Москвы, средиотреставрированных зданий 1900 года. Порадуйте себя и детей приятными подарками отлокальных брендов на маркете, загляните на мастер-классы, подкрепитесь нафуд-корте и послушайте интересную лекцию.27-28 мая, дизайн-пространство REPUBLIC (Пресненский вал, 27 стр. 2).ВЫСТАВКА"Смешарики. Искусство быть круглым"Эта выставка посвящена 20-летию популярного мультсериала. Каждому из персонажей будет посвящено отдельное круглое пространство – планетарий или оранжерея, салон красоты или кабинет, сцена или технопарк. Гости смогут посидеть за рабочим столом Бараша или заняться активными играми с Крошем. А в зоне "Закулисье" будут впервые представлены редкие эскизы и артефакты, позволяющие проследить все эпохи создания сериала и раскрывающие секреты культового проекта. Отдельное внимание заслужат необычные NFT-Смешарики, которых посетители выставки увидят в разнообразных дизайнах и воплощениях.С 27 мая. общественное пространство "Хлебозавод"."Панк-культура: Король и Шут"Эта выставка стала одним из самых популярных событий Москвы – ее посетили больше 80 тысяч человек, а в период майских праздников экспозиция на Винзаводе вошла в топ-3 самых популярных событий по России. С 23 мая в продажу поступила новая партия билетов с открытой датой, по которым летом можно будет изучить феномен панка в Цехе Белого и историю группы "Король и Шут" в Цехе Красного. Также выставка расширится за счёт нового пространства – кинозала "В гостях у страшной сказки".До 20 июля, "Винзавод".ТЕАТР"Васса Железнова"Режиссер берет за основу спектакля вторуюредакцию пьесы Максима Горького "Васса Железнова", выводя на первый планборьбу двух героинь за будущее рода — за Николая, сынаи внука. Второй вариант был особенно популяренна советских сценах, однако, несмотря на великолепных актрис,исполнявших заглавную роль, зачастую толкование образа Вассы Железновой былоупрощенно-идеологическим. Сама главная героиня представала властной,корыстолюбивой женщиной со "звериным сердцем". Оправданиемей служило то, что стала она таковой лишь под влиянием обстоятельств.Позднее Вассу стали трактовать как хранительницу семьи, способную на любойпоступок ради ее благополучия. Режиссер Игорь Яцко представляет свой взгляд. Он играет одну из главных ролей.31 мая и 1 июня, "Школа драматического искусства" (зал "Манеж")."Флорентийские ночи"В основу спектакля положена проза Марины Цветаевой – ее "Флорентийские ночи", сборник писем, адресованных берлинскому издателю Абраму Вишняку, с ним у поэтессы был короткий роман в 1922 году, и "Повесть о Сонечке", рассказывающая о самом романтическом периоде в биографии Марины Ивановны — о ее московской жизни в 1919-1920 годах в Борисоглебском переулке. Поставил моноспектакль, в котором играет ведущая актриса Домашнего театра Дома-музея Щепкина Юлия Богданович, режиссер Анатолий Ледуховский.28 мая, Домашний театр Дома-музей Щепкина.ДЕТЯМВ подводном царствеВ честь Международного дня защиты детей "Крокус Сити Океанариум" порадует ежегодной акцией – 1 июня дети до 13 лет включительно смогут посетить его совершенно бесплатно! Отметьте первый день лета в компании уникальных животных с разных уголков мира: познакомьтесь с обитателями самых крупных рек и озер, полюбуйтесь глубоководными хищниками и жителями коралловых рифов, а на площади перед "Крокус Сити Океанариумом" поучаствуйте в интерактивной программе: проявите свои творческие способности на арт-зоне "Здравствуй лето", поиграйте с аниматорами и поучаствуйте в мастер-классах.1 июня, "Крокус Сити Океанариум".