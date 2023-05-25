Из музея-заповедника «Александровская слобода» отправляется обувь

... из музея-заповедника «Александровская слобода» отправляется обувь! А едет она в «Подклет дворца царя Алексея Михайловича», что в Коломенском. Там с 6 июня до середины октября будет организован необычный межмузейный выставочный проект «Лёгкой поступью по мостовой». К работе подошли серьезно и глубоко - на выставке будут освещены многие «обувные» вопросы: история и технология сапожного ремесла, инструменты и дополнительные аксессуары, а также археологические, письменные и изобразительные источники. Кроме того, появится интерактивная зона.Для участия в выставке сотрудники музея-заповедника «Александровская слобода» отобрали почти сто пятьдесят предметов – это мужская, женская и детская обувь XIX – XX вв., заготовки для нее и соответствующие аксессуары. Например, костяной крючок для расстегивания петель на обуви, сделанный в позапрошлом веке, или сапожная гладилка из села Нушполы Александровского уезда. Для полноты образов и целостного восприятия не менее важен исторический костюм и антураж. Из «Слободы» отправится в дорогу сшитый в 1943 г. летний китель железнодорожника, бальные чулки с ажурным рисунком и монограммой «Д» XIX в., зеркало с консолью той же эпохи, мужские гетры, жакет-болеро и многое другое. А еще поедут обувь и заготовки, выпущенные на местных александровских предприятиях – Горпромкомбинате, работавшем в 1920-е годы, фабрике «Искождеталь» 30-40-х годов XX в. В то время город территориально был еще в Ивановской, а не во Владимирской области. Интересны и выкройки-мерки детских и взрослых чулок и носков, отпечатанные в 1909 г. в типолитографии А.Ф. Винклера (Саратовская губерния, село Голый Карамыш), и старинные почтовые карточки – одна из них имеет название «По новой моде». На ней изображена стильно одетая девушка начала XX в. Добавим, что многие предметы будут экспонироваться впервые.Одновременное участие в подобных замыслах с большим количеством коллег не только расширяет мужмузейную коммуникацию, но и значительно увеличивает возможности экспонирования, давая дополнительные – новые – площади. Зав. научно-экспозиционным и выставочным отделом музея-заповедника «Александровская слобода» Анастасия Листопад обещает: «В планах на 2024 год – открытие этой выставки уже в Музее Ивана Грозного в рамках проекта «Кремль в гостях у кремля».