Россияне получили предупреждение: анимационное творчество режиссера Хаяо Миядзяки вот-вот удалят с популярных сетевых площадок.

Россияне получили предупреждение: анимационное творчество режиссера Хаяо Миядзяки вот-вот удалят с популярных сетевых площадок.Онлайн-кинотеатры РФ не получили разрешение на показ картин Хаяо Миядзяки с 1 июня. Как пишет телеканал , у студии Ghibli истекает срок на права, а продлить их не вышло. Однако японские мультфильмы талантливого автора остаются доступными для просмотра на этих ресурсах до самого конца весны.передает, что ситуация затронула целую коллекцию мультфильмов, которые полюбились российскому зрителю. В число картин, с которыми предстоит попрощаться отечественным сетевым площадкам, вошли "Принцесса Мононоке", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо" и "Унесенные призраками".напоминает, что это далеко не первый инцидент с зарубежными мультфильмами, которые не дают посмотреть в России. Задолго до Хаяо Миядзяки на слуху оказался Disney. Компания остановила выход киноновинок в отечественном прокате в 2022 году.