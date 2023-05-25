Подведены итоги за январь-апрель 2023 года.

За первые четыре месяца 2023 года на переездах выявлено 169 нарушений правил дорожного движения – это на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.За январь-апрель на переездах произошло девять случаев столкновения автомобилей с поездами. В результате три человека погибли, еще четверо получили травмы. За аналогичный период 2022 года произошло три ДТП, в которых никто не пострадал.По информации ГИБДД, по одному случаю столкновения автомобиля с поездами, произошедшем в 2023 году, расследование уже завершено. Водителя привлекли к административной ответственности и взыскали ущерб.За четыре месяца железнодорожники вместе с транспортной полицией провели больше 770 рейдов по выявлению нарушителей, напомнили в правила пересечения путей 83,5 тысячи автомобилистам. Кроме того, регулярно проводится мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности.