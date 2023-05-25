Изменения и правки в работе над трассой Владимир – Суздаль подтвердил губернатор

Во Владимирской области жители села Суходол смогли повлиять на то, чтобы им вернули разворотную петлю к своему населенному пункту. Он даже будет оборудован светофором. Изменения и правки в работе над трассой Владимир – Суздаль подтвердил губернатор Александр Авдеем на прямой линии.Всего на магистрали появится три светофора и восемь разворотов: на выезде из Владимира перед Суходолом, за поворотом на Суворовское, перед селом Павловское, после села Павловское, перед поворотом на село Черниж, в начале обхода Суздаля, в районе поворота на улице Михайловскую в Суздале, у Михалей, в конце обхода Суздаля.