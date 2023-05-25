Мите Фомин 49 лет. Но он никогда не был женат, детей у него тоже нет. Кому же достанется его элитная недвижимость в разных городах мира? Об этом корреспондент Дни.ру прямо спросил артиста за кулисами XII национальной музыкальной премии телеканала RU.TV.

Мите Фомин 49 лет. Но он никогда не был женат, детей у него тоже нет. Кому же достанется его элитная недвижимость в разных городах мира? Об этом корреспондент "Дни.ру" прямо спросил артиста за кулисами XII национальной музыкальной премии телеканала RU.TV.В сталинском доме на Фрунзенской набережной Москвы у Митя Фомина есть двухуровневая квартира площадью 80 "квадратов". Несколько лет назад он купил небольшую квартиру в и Крыму, буквально в 10 метрах от берега. Кроме того, у певца имеется дом в Италии, между Флоренцией и Болоньей, на границе Тосканы с Эмилией-Романьей. Ему уже более трехсот лет. Сегодня там живет сестра музыканта.Вся эта недвижимость оценивается в сотни миллионов рублей. Словом, завещать есть что. Но Митя не спешит этого делать. "У меня очень мудрая мама, которая постоянно говорит: "Митя, пиши завещание, – признался Фомин. – Не знаю... Все равно по закону все должно достаться ближайшим родственникам – в моем случае это маме, сестре и двум ее сыновьям. У меня есть, что поделить, но я пока не хочу об этом думать".А вот его коллега Катя Лель с такой позицией в корне не согласна. "Я считаю, что этим нужно озаботиться как можно раньше, ведь у артистов постоянные перелеты, поезда, непредсказуемая жизнь, –– Я разумный человек, понимаю, каким трудом это все зарабатывается. А мне хочется, чтобы моя дочь знала: мама и папа ей что-то оставили.Поэтому написала завещание еще два года назад".