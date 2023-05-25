Пасмурная погода отступает: во Владимирской области синоптики прогнозируют день без дождя. По...

Пасмурная погода отступает: во Владимирской области синоптики прогнозируют день без дождя.По прогнозам Гисметео, 26 мая погода во Владимирской области будет пасмурная, но без дождя. Температура воздуха днем до +24°C. Ночью столбик термометра опустится до +13°C.Ветер западный, 2м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 746 до 748 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи-Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они предвещали летом ягодное изобилие. В старину говорили: "Много комаров – готовь по ягоды коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек". Если в этот день ласточки летают низко, в скором следует ожидать дождя.Фото pxfuel.com