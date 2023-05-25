По требованию прокуратуры отремонтирована автомобильная дорога в Гусь-Хрустальном. В городе...

По требованию прокуратуры отремонтирована автомобильная дорога в Гусь-Хрустальном.В городе Гусь-Хрустальный межрайонной прокуратурой проведена проверка о безопасности дорожного движения.В ходе надзорных мероприятий установлено, что на улице 2-я Народная в Гусь-Хрустальном дорожное покрытие не соответствовало установленным требованиям. На всём его протяжении замечены выбоины, размер которых превышал предельно допустимые размеры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Владимирской области.По итогам проверки прокурором направлено исковое заявление в Гусь-Хрустальный городской суд к администрации муниципального образования с требованием устранить допущенные нарушения.В настоящее время решение суда исполнено. Администрацией города организовано проведение ремонтных работ автомобильной дороги.Фото прокуратуры Владимирской области