Алексей Воробьев никогда не афишировал личную жизнь. Однако наконец все стало на свои места благодаря его бывшей возлюбленной.

Алексей Воробьев никогда не афишировал личную жизнь. Однако наконец все стало на свои места благодаря его бывшей возлюбленной.Личная жизнь 35-летнего российского певца Алексея Воробьева покрыта тайнами и слухами. Известно, что более десяти лет назад он встречался с коллегой по шоу-бизнесу Викторией Дайнеко, но их роман так и не перерос во что-то более серьезное. Официально певец никогда не был женат.Поговаривают, что в 2020-м году Алексей Воробьев якобы женился на докторе Наталье Зубаревой. Врач из-за него якобы даже бросила мужа, от которого родила двух детей. В то время Алексей Воробьев жил в США и пытался строить там актерскую карьеру. Однако о личной жизни не распространялся. Вскоре стало известно, что Зубарева родила сына Лео. Но чей это ребенок, так и осталось тайной.Наконец предполагаемая невеста или даже жена Алексея Воробьева Наталья Зубарева дала откровенное интервью и ответила на вопрос о тайных отношениях.В беседе с Лаурой Джугелия в ютуб-шоу Fametime TV Зубарева не стала отрицать, что вышла замуж за Воробьева. Однако чей ребенок Лео, она так и не сказала."У нас когда-то были отношения, но очень давно. Это все в прошлом, тема, которую я вообще не хочу обсуждать. Мы не общаемся. Я не люблю сплетни, интриги, расследования. Лео – мой сын, и точка", – заявила Зубарева.