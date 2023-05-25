Председатель Законодательного Собрания региона 33 Владимир Киселёв провёл личный приём граждан. К...

Председатель Законодательного Собрания региона 33 Владимир Киселёв провёл личный приём граждан.К нему обратились жители многоквартирного дома № 7 по улице Тракторной с просьбой разобраться с импровизированным баром на первом этаже здания.Торговая точка оборудована залом обслуживания, по ночам там торгуют алкоголем. Цена на спиртное существенно ниже, чем в ресторанах, поэтому заведение пользуется популярностью. Гости шумят, дерутся, мусорят. Неприятное соседство приходится терпеть и областной Ассоциации родителей детей-инвалидов "СВЕТ", которая располагается с наливайкой буквально дверь-в-дверь.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы, с одной стороны, сейчас изучим возможность закрытия вообще всех подобных учреждений во Владимирской области, которые находятся именно в жилых домах. С другой стороны - конечно, мы сейчас организуем проверку Роспотребнадзора, проверку прокуратуры, обратимся в другие структуры именно по этому заведению, по этому "учреждению питания", как оно называется.Другое обращение - коллективная просьба родителей детей-инвалидов. При стационарном лечении таких детей федеральный закон гарантирует бесплатное койко-место и питание для родителей, пребывающих вместе с ребенком. Такая возможность исчезает по достижению ребенком 18 лет, однако фактический статус больного ребенка не изменяется, и уход за ним нужен тот же самый.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Данная ситуация регулируется федеральным законодательством. Мы сейчас изучим, каким образом можно нам повлиять именно на федеральное законодательство. Законодательное Собрание имеет право законодательной инициативы в Государственную Думу. Мы вместе с прокуратурой сегодня отрабатываем это направление законотворческой деятельности нашей.