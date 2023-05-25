ПРЯМОЙ ЭФИР: программа Ваше право. Актуально по земельному законодательству. В пятницу, 26 мая в...

ПРЯМОЙ ЭФИР: программа "Ваше право. Актуально" по земельному законодательству.В пятницу, 26 мая в 7 часов 20 минут в программе "Ваше право. Актуально" на "Радио России - Владимир" примут участие старший прокурор управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области Андрей Голубев и начальник отдела государственного земельного надзора, заместитель главного государственного инспектора Владимирской области по использованию и охране земель Денис Ломтев.Темы программы:- Какие нарушения совершаются в сфере охраны земель,- Роль прокуратуры в обеспечении законности в данной сфере,- Взаимодействия надзорного ведомства с управлением Росреестра.Телефон прямого эфира 35-31-33