ПРЯМОЙ ЭФИР: программа Ваше право. Актуально по земельному законодательству.
В пятницу, 26 мая в...
ПРЯМОЙ ЭФИР: программа "Ваше право. Актуально" по земельному законодательству.
В пятницу, 26 мая в 7 часов 20 минут в программе "Ваше право. Актуально" на "Радио России - Владимир" примут участие старший прокурор управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области Андрей Голубев и начальник отдела государственного земельного надзора, заместитель главного государственного инспектора Владимирской области по использованию и охране земель Денис Ломтев.
Темы программы:
- Какие нарушения совершаются в сфере охраны земель,
- Роль прокуратуры в обеспечении законности в данной сфере,
- Взаимодействия надзорного ведомства с управлением Росреестра.
Телефон прямого эфира 35-31-33