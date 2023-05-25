В рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК) 24 мая состоялся Молодежный день, организованный госкорпорацией Росатом и Федеральным агентством по делам молодежи.

В рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК) 24 мая состоялся Молодежный день, организованный госкорпорацией "Росатом" и Федеральным агентством по делам молодежи.Молодежный день прошел под девизом "Экология – моя идеология". Мероприятие собрало более двух тысяч представителей экологических и молодежных сообществ, включая предпринимателей и экоактивистов.Заместитель генерального директора госкорпорации Татьяна Терентьева отметила большой интерес молодежи к экологической повестке."Молодежный день Невского международного экологического конгресса — это начало большого пути, возможность для каждого определиться со своей ролью в экологической повестке — будет ли это только использование экотехнологий, профессиональный путь эколога или социальное служение и реализация общественно важных инициатив", – сказала она.В деловой программе приняли участие более 100 спикеров из числа экспертов отрасли и специалистов "Росатома". Так, в рамках круглого стола "Экология и наука: взгляд молодых исследователей на решение экологических проблем" обсудили, как молодые экологи могут объединить государство, бизнес и образование.Руководитель направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев назвал экологическую повестку одним из приоритетов для госкорпорации. Он напомнил, что компания создает национальную систему обращения с отходами I-II классов."Нам необходимы молодые высококвалифицированные специалисты, поэтому мы уделяем особое внимание подготовке будущих кадров, свежий взгляд и нестандартные подходы которых позволят обеспечить технологический суверенитет при реализации экологических инициатив, – сказал спикер.Участники дискуссионной сессии "Технологии экологической безопасности: ключевые тренды сбережения природы" обсудили экологический вектор как приоритет в развитии крупных компаний. На панельной дискуссии "Экология без границ: международное сотрудничество в молодежной экосистеме" представители шести стран затронули вопросы взаимодействия молодежи в экоповестке.Свои инициативы по развитию эконаправления участники Молодежного дня зафиксировали в резолюции. Эксперты предложили интегрировать экоповестку в систему дошкольного образования, обеспечить меры поддержки предпринимателей и научных институтов, занимающихся вопросами экологии, сформировать рабочую группу для развития международного сотрудничества в этой сфере.В ходе Молодежного дня состоялся запуск Всероссийского экологического движения "Экосистема". Также прошел финал конкурса экологических проектов для школьников "Экопоколение 2023".Невский международный экологический конгресс проводится с 2008 года в Санкт-Петербурге. Цель мероприятия – содействовать формированию международной системы экологической безопасности.