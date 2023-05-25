«Ростелеком» продолжает развивать цифровую инфраструктуру в малых населенных пунктах Владимирской области. С начала года возможность подключения к Сети на скорости до 200 Мбит/c получили

«Ростелеком» продолжает развивать цифровую инфраструктуру в малых населенных пунктах Владимирской области. С начала года возможность подключения к Сети на скорости до 200 Мбит/c получили еще более 1 200 семей Камешковского, Меленковского, Судогодского и Суздальского районов области (д. Новая Печуга, п. Новая Заря, д. Сергеиха Камешковского района, п. Пролетарский Меленковского района, д. Новая Судогодского района, с.